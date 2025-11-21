Cândida Almeida assume que "por vezes acontece" escutas ficarem esquecidas em processos

Que acontece, por vezes acontece... É desta forma que Cândida Almeida, antiga diretora do DCIAP, comenta o facto de poder haver escutas esquecidas em processos.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal informou esta sexta-feira que foi identificada uma escuta no caso Influencer que intercetou António Costa — quando era primeiro-ministro — e que só agora foi detetada, não tendo sido previamente levada ao juiz de instrução.

Cândida Almeida diz que as explicações podem ser várias. Uma coisa, explica, é inegável: seja quem for o escutado, o conteúdo tem sempre de ir ao juiz de instrução.

O DCIAP esclarece que a escuta em causa foi só agora levada ao juiz do Supremo Tribunal de Justiça por questões técnicas. Cândida Almeida considera que pode ser considerada nula.

Já quanto à comunicação feita pelo Ministério Público neste caso, a antiga responsável do DCIAP elogia.