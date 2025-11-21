Comboios entre Cais de Sodré e Algés condicionados de hoje a domingo

A circulação de comboios entre Cais de Sodré e Algés, respetivamente nos concelhos de Lisboa e Oeiras, estará condicionada entre hoje e domingo, devido a "ajustamentos operacionais", segundo informação oficial.

Em comunicado de imprensa conjunto, o Metropolitano de Lisboa, a CP - Comboios de Portugal e a Infraestruturas de Portugal (IP) justificam o condicionamento com os trabalhos de construção e reposição de via no Cais do Sodré.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As obras, da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa, em articulação com a CP e a IP, enquadram-se na construção do novo túnel que estabelecerá a ligação entre a futura estação de Santos, da linha Circular, e a estação do Cais do Sodré, e integram-se no programa de modernização e melhoria da rede ferroviária e metropolitana de Lisboa, que pretende compatibilizar as infraestruturas e a expansão da rede.

De acordo com o comunicado, a circulação ferroviária sofrerá as seguintes alterações: hoje à noite não haverá comboio com partida do Cais do Sodré a partir das 22h00 e com partida de Cascais a partir das 21h30; na noite de sábado as viagens do Cais do Sodré a partir das 24h00 e de Cascais a partir das 23h30 estarão suspensas; no domingo serão suprimidos os comboios com partida do Cais do Sodré entre as 5h30 e 8h20 e entre as 20h00 e 1h30, bem como os comboios com partida de Cascais entre as 5h30 e 7h44 e entre as 19h34 e 130.

Na nota é ainda referido que a circulação no Metropolitano de Lisboa não será afetada e no decurso dos trabalhos será retomada a circulação ferroviária da CP entre Oeiras e Cascais.

A CP adianta que, "para minimizar os transtornos", vai disponibilizar um serviço rodoviário de substituição entre Cais do Sodré e Algés nos períodos referidos, detalhando que os autocarros vão circular pelas avenidas 24 de Julho e da Índia e "estarão devidamente identificados e equipados com rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida", não permitindo, porém, o transporte de bicicletas e trotinetes.