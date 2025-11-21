Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Detido em Valongo suspeito de abusos sexuais contra duas menores

21 nov, 2025 - 11:11 • Olímpia Mairos

As vítimas são duas menores, filhas da companheira do irmão do suspeito.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem suspeito da prática de um crime de abuso sexual de crianças agravado e outro de importunação sexual, ocorridos na noite de 23 de junho, em Valongo. As vítimas são duas menores, filhas da companheira do irmão do suspeito.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, os crimes terão ocorrido em contexto de convívio familiar, em casa das vítimas.

“Após o jantar, o indivíduo dirigiu-se ao quarto de uma das menores, de 11 anos”, onde, segundo a PJ, a constrangeu com propostas de teor sexual, despindo-se e tocando-a em zonas íntimas.

Perante a rejeição da criança, abandonou o quarto e deslocou-se para outro, onde se encontrava a segunda vítima com amigas, mantendo comportamentos semelhantes.

A denúncia foi feita no dia seguinte, após a menor relatar os acontecimentos a familiares, que apresentaram queixa à GNR.

A gravidade dos factos e a proximidade entre o suspeito e as vítimas levaram à emissão de mandados de detenção, para prevenir risco de repetição.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficando sujeito a medidas de coação: proibição de contacto e aproximação às vítimas, mudança de residência no prazo de 24 horas e apresentações semanais às autoridades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?