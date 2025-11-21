Detido em Valongo suspeito de abusos sexuais contra duas menores

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem suspeito da prática de um crime de abuso sexual de crianças agravado e outro de importunação sexual, ocorridos na noite de 23 de junho, em Valongo. As vítimas são duas menores, filhas da companheira do irmão do suspeito.

De acordo com a PJ, os crimes terão ocorrido em contexto de convívio familiar, em casa das vítimas.

“Após o jantar, o indivíduo dirigiu-se ao quarto de uma das menores, de 11 anos”, onde, segundo a PJ, a constrangeu com propostas de teor sexual, despindo-se e tocando-a em zonas íntimas.

Perante a rejeição da criança, abandonou o quarto e deslocou-se para outro, onde se encontrava a segunda vítima com amigas, mantendo comportamentos semelhantes.

A denúncia foi feita no dia seguinte, após a menor relatar os acontecimentos a familiares, que apresentaram queixa à GNR.

A gravidade dos factos e a proximidade entre o suspeito e as vítimas levaram à emissão de mandados de detenção, para prevenir risco de repetição.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficando sujeito a medidas de coação: proibição de contacto e aproximação às vítimas, mudança de residência no prazo de 24 horas e apresentações semanais às autoridades.