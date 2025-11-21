Ouvir
Encontrado um morto em incêndio em prédio em Mira Sintra

21 nov, 2025 - 06:54 • Redação com Lusa

Há 25 feridos por inalação de fumos.

[Atualizada às 07h25]

A pessoa que estava desaparecida no incêndio que deflagrou esta sexta-feira de madrugada no oitavo andar de um prédio em Mira Sintra, distrito de Lisboa, foi encontrada morta, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

Outras 24 pessoas foram assistidas, hanvendo tendo seis feridos que foram transportados ao hospital. Dois dos feridos são agentes da PSP, confirmou fonte do sub-comando da Proteção Civil de Lisboa, à Renascença.

"O incêndio deflagrou no oitavo andar de um prédio de nove andares. O fogo já foi extinto. O fogo causou também 25 feridos, dois dos quais agentes da PSP, tendo cinco sido transportados ao hospital. Todos por inalação de fumos", disse a fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

