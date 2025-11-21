Fim de semana com frio intenso, geada e possibilidade de neve no Norte

O fim de semana será marcado por tempo frio e seco em grande parte do país, com períodos de céu pouco nublado ou limpo, embora se prevejam mais nuvens no extremo Norte e no interior Norte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para a possibilidade de aguaceiros fracos, que poderão ocorrer sob a forma de neve nas serras do Norte.

O vento soprará fraco a moderado de norte/nordeste, podendo atingir rajadas até 40 km/h na faixa costeira entre os cabos Mondego e Raso e nas terras altas do Centro e Sul. A formação de geada será frequente, sobretudo no Interior, e em alguns locais poderá haver neblina ou nevoeiro matinal. O arrefecimento noturno será acentuado, com uma ligeira descida das temperaturas mínimas.

As temperaturas mínimas deverão variar entre -1 °C na Guarda e 8 °C em Aveiro, Setúbal e Faro, enquanto as máximas oscilarão entre 6 °C na Guarda e 17 °C em Faro.

No sábado, a chuva regressa ao Minho a partir do meio da tarde, estendendo-se gradualmente à restante região Norte, com neve prevista nas serras do extremo norte. O vento será em geral fraco de nordeste, tornando-se moderado nas terras altas e rodando para oeste na região Norte ao longo do dia. Mantêm-se as condições para geada e nevoeiro, podendo ser nevoeiro gelado em alguns pontos do Nordeste Transmontano. No Sul, o frio noturno será mais intenso, com nova descida da temperatura mínima.

Já no domingo, o tempo deverá tornar-se geralmente nublado, embora o Baixo Alentejo e o Algarve comecem o dia com céu pouco nublado. A chuva deverá atingir o Norte e o Centro durante a manhã, avançando até ao Alentejo ao longo da tarde. O vento será fraco, tornando-se gradualmente moderado de oeste, e forte nas terras altas. Espera-se uma subida da temperatura máxima e um ligeiro aumento das mínimas no Norte e Centro.