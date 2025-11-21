GNR desmantela rede de furtos e apreende milhares de euros, ouro e produtos

Segundo a força de segurança, a atividade ilícita gerava “elevados lucros aos suspeitos, constituindo o seu principal meio de subsistência, sem qualquer forma de regulamentação ou tributação, causando prejuízos significativos ao Estado Português”.

Em comunicado, a GNR refere que a investigação, com cerca de 13 meses de duração, “permitiu apurar a existência de uma estrutura organizada, composta por indivíduos responsáveis pela subtração sistemática de artigos em grandes superfícies comerciais, bem como por outros elementos dedicados ao recebimento, transporte e escoamento do material furtado, posteriormente revendido em lojas e mercados de rua”.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou uma rede criminosa envolvida em furtos a estabelecimentos comerciais (‘shoplifting’) em todo o território nacional. A operação resultou na detenção de oito pessoas — seis homens e duas mulheres — com idades entre os 19 e os 65 anos, nos concelhos de Sintra e Lisboa.

A operação, denominada “Mochila Mágica”, teve início com a monitorização de um dos núcleos do grupo criminoso, cujos membros já estavam referenciados pela prática de múltiplos furtos em supermercados.

A investigação, centralizada em Lisboa, permitiu “determinar o canal de escoamento dos produtos furtados, que eram posteriormente revendidos no comércio tradicional, gerando elevados proventos aos recetadores”, acrescenta a GNR.

Até ao momento, o valor total dos bens furtados ultrapassa os 100 mil euros. Durante a operação foram apreendidos mais de 70 mil euros em numerário e penhoradas diversas contas bancárias, que ascendem a centenas de milhares de euros.

As autoridades apreenderam ainda mais de dois quilogramas de ouro, milhares de artigos de higiene pessoal, bebidas alcoólicas e bens alimentares, avaliados em cerca de 90 mil euros.

A GNR prossegue a investigação com o objetivo de neutralizar totalmente a rede criminosa, recuperar os bens furtados e garantir a responsabilização judicial de todos os envolvidos.

A operação contou com o apoio dos Núcleos de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Lisboa e Setúbal e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.