GNR detém suspeito de violência doméstica e apreende diversas armas na Azambuja

21 nov, 2025 - 09:05 • Olímpia Mairos

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A+ / A-

A GNR deteve um homem de 38 anos por violência doméstica, no concelho de Azambuja. A operação culminou também na apreensão de diversas armas e munições.

Em comunicado, a força de segurança indica que no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, foi apurado que “o suspeito exercia violência psicológica contra a vítima, sua ex-companheira, de 41 anos”.

Durante a ação policial, foram cumpridos dois mandados de busca — um domiciliário e outro em veículo — que resultaram na apreensão de diverso material.

Entre o material aprendido, destaca-se: uma pistola; um revólver; uma espingarda; duas carabinas de pressão de ar; duas facas; 183 munições; 41 cartuchos; chumbos de pressão de ar; e um coldre.

O suspeito foi constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público, e apela à denúncia de todas as situações deste tipo.

As denúncias podem ser feitas através dos seguintes canais:

