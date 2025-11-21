Ouvir
Governo e sindicatos chegam a acordo para valorização da carreira dos técnicos superiores de saúde

21 nov, 2025 - 13:42 • Olímpia Mairos

O acordo contempla melhoria salariais e a redenominação da carreira, que passará a designar-se “Especialista Superior de Saúde”.

O Ministério da Saúde informou esta sexta-feira que o Governo chegou a acordo com a Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) e com a Frente Sindical, no âmbito da revisão e valorização da carreira dos Técnicos Superiores de Saúde.

O entendimento surge no seguimento do protocolo de negociação assinado a 22 de julho de 2025.

Integrado no Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Função Pública e no Plano de Motivação dos Profissionais de Saúde, o acordo agora alcançado prevê também a redenominação da carreira, que passará a designar-se “Especialista Superior de Saúde” e que “terá aumentos remuneratórios anuais até 2027”.

Segundo o ministério de Ana Paula Martins, a medida dá resposta a uma reivindicação com mais de 17 anos por parte destes profissionais, que há muito reivindicavam maior reconhecimento e valorização das suas funções.

A nota assinala ainda que na assinatura do acordo estiveram presentes a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, em representação do Executivo.

