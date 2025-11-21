Ouvir
Homem detido em Penafiel após roubo com arma de fogo

21 nov, 2025 - 12:29 • Olímpia Mairos

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 30 anos, fortemente indiciado pela prática dos crimes de roubo agravado, detenção de arma proibida e furto de veículo, ocorridos em Penafiel, na quinta-feira.

De acordo com a PJ, o suspeito “deslocou-se a um estabelecimento comercial” ao volante de uma viatura furtada, onde se fez passar por cliente habitual.

Num dado momento, fez uso de uma arma de fogo, constrangendo os proprietários a entregarem o dinheiro da caixa registadora e demais bens em exposição, avaliados em centenas de euros”, acrescenta a nota.

Contudo, as vítimas reagiram e conseguiram imobilizar o agressor, retirando-lhe a arma — que, segundo a investigação, estava “municiada e pronta a disparar”.

Com a colaboração da GNR de Penafiel, a PJ recolheu provas “relevantes” que sustentam fortemente os indícios dos crimes cometidos.

O detido, que possui antecedentes criminais e policiais por delitos de diversa natureza, será presente às autoridades judiciais competentes para aplicação das medidas de coação adequadas.

