Incêndio em prédio em Mira Sintra faz 25 feridos e há um desaparecido

21 nov, 2025 - 06:54 • Redação com Lusa
Uma pessoa está desaparecida e 25 ficaram feridas num incêndio que deflagrou hoje de madrugada num oitavo andar de um prédio em Mira-Sintra, no distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte da proteção civil, pelas 6h30.
"O incêndio deflagrou no oitavo andar de um prédio de nove andares. O fogo já foi extinto e estão a decorrer buscas para encontrar uma pessoa que está desaparecida. O fogo causou também 25 feridos, dois dos quais agentes da PSP, tendo cinco sido transportados ao hospital. Todos por inalação de fumos", disse a fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.