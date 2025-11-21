Operação Influencer: Relação não aceitou reclamações para impedir acesso a emails

De acordo com um comunicado enviado hoje pela PGR, "foi proferida decisão pelo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, indeferindo os incidentes de reclamação sobre quebra do segredo profissional apresentados por dois advogados".

Em causa estavam as reclamações sobre quebra de segredo profissional, que foram apresentadas por dois advogados para impedir o acesso ao correio eletrónico dos mesmos.

O presidente do Tribunal da Relação de Lisboa não aceitou as reclamações de dois advogados da Operação Influencer e, por isso, o juiz de instrução vai ter acesso aos seus emails, avançou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A decisão foi tomada esta quinta-feira e, quando a mesma "transitar em julgado, serão iniciados os procedimentos para seleção de prova relevante em matéria de correio eletrónico", acrescentou a PGR.

Uma vez que estavam em causa "emails" de advogados, a avaliação dos recursos estava dependente do Tribunal da Relação de Lisboa e, agora, será selecionado pelo juiz de instrução o correio eletrónico a que o Ministério Público pode ter acesso.

No início deste mês, dois anos depois das buscas feitas no âmbito da Operação Influencer, Amadeu Guerra explicou que faltava ainda ter acesso aos "emails" apreendidos e que, por isso, a investigação não estava ainda concluída.

"Foi apreendido correio eletrónico durante o processo, os arguidos interpuseram recurso. Enquanto não tivermos acesso à informação que está nos "emails", não podemos avançar", disse Amadeu Guerra à margem de um encontro dos Gabinetes de Apoio à Vítima, que decorreu no dia 7 de novembro.