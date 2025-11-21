Ouvir
Crime

PJ detém em Sintra suspeito de integrar rede internacional de fraudes com criptomoedas

21 nov, 2025 - 10:47 • Olímpia Mairos

Durante uma busca domiciliária, os inspetores apreenderam diversos dispositivos informáticos e um vasto acervo documental e digital que comprovam a atividade ilícita.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, deteve no concelho de Sintra um cidadão estrangeiro de 27 anos, fortemente indiciado “pelos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, falsidade informática e acesso ilegítimo”.

De acordo com a PJ, o suspeito “terá sido recrutado e treinado por uma estrutura criminosa” internacional dedicada à criação de falsas plataformas de investimento em criptomoedas.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, embora resida em Portugal, o homem mantém ligações a redes que operam a nível internacional, especializadas na criação e gestão de plataformas fictícias de investimento, na exploração de vulnerabilidades de potenciais investidores e na ocultação de fundos, causando avultados prejuízos financeiros a vítimas em vários países.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades, apreensão do passaporte e restrição de acesso a plataformas informáticas.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ponte de Sôr.

Conselhos da PJ

  • Se pretende investir no mercado de criptomoedas, procure primeiro informar-se junto de fontes oficiais, nomeadamente a CMVM e o Banco de Portugal;
  • As oportunidades de investimento que surgem nas redes sociais devem ser verificadas junto das entidades oficiais;
  • Não se deixe iludir por promessas de rentabilidade garantida e imediata. Neste mercado isso não existe;
  • Desconfie de contactos diretos e insistentes, caso tenha acabado de registar-se nalguma plataforma de investimento que soube através das redes sociais;
  • Não permita a instalação de programas de acesso remoto no seu computador ou telemóvel;
  • Não permita o acesso direto às suas contas por terceiros. Ninguém vai ajudá-lo a realizar dinheiro;
  • Se nunca fez ou não tem experiência com aplicações financeiras, não se aventure em oportunidades que surgem em anúncios ou notícias na Internet.
