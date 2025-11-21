PJ detém em Sintra suspeito de integrar rede internacional de fraudes com criptomoedas

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, deteve no concelho de Sintra um cidadão estrangeiro de 27 anos, fortemente indiciado “pelos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, falsidade informática e acesso ilegítimo”.

De acordo com a PJ, o suspeito “terá sido recrutado e treinado por uma estrutura criminosa” internacional dedicada à criação de falsas plataformas de investimento em criptomoedas.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, embora resida em Portugal, o homem mantém ligações a redes que operam a nível internacional, especializadas na criação e gestão de plataformas fictícias de investimento, na exploração de vulnerabilidades de potenciais investidores e na ocultação de fundos, causando avultados prejuízos financeiros a vítimas em vários países.

Durante uma busca domiciliária, os inspetores apreenderam diversos dispositivos informáticos e um vasto acervo documental e digital que comprovam a atividade ilícita.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades, apreensão do passaporte e restrição de acesso a plataformas informáticas.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ponte de Sôr.

Conselhos da PJ