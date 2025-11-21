Ouvir
Crime

PJ detém suspeito de homicídio de estafeta na Costa da Caparica

21 nov, 2025 - 11:25 • Olímpia Mairos

A vítima é um cidadão estrangeiro de 34 anos, que trabalhava como estafeta.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um homem de 40 anos fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado e detenção de arma proibida, ocorrido no passado 29 de outubro, na Costa da Caparica. A vítima é um cidadão estrangeiro de 34 anos, que trabalhava como estafeta.

O alerta foi dado à PJ pela GNR da Costa da Caparica, após a localização de um cadáver na via pública.

Em comunicado, a PJ indica que as diligências imediatas permitiram apurar que a vítima, que se deslocava habitualmente em bicicleta elétrica, tinha terminado o dia de trabalho e regressado a casa. Ao deixar o veículo à porta do prédio para ir buscar um cadeado, deu conta de que a bicicleta tinha sido furtada.

“Juntamente com outros indivíduos percorreram as ruas adjacentes, vindo a encontrar o agora detido na posse da sua bicicleta. Ao ser abordado pelo facto de ter furtado a bicicleta, o agressor empunhou uma faca de grandes dimensões, tendo com a mesma desferido vários golpes que levaram à morte da vítima, fugindo de seguida”, acrescenta a nota.

De acordo com a polícia de investigação criminal, o suspeito, que é toxicodependente e se encontrava em situação de sem-abrigo, foi localizado e detido. Será presente a primeiro interrogatório judicial ainda hoje, para aplicação das medidas de coação adequadas.

