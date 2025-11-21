Ouvir
Sete casas assaltadas em Macedo de Cavaleiros nos últimos dias

21 nov, 2025 - 19:41 • Lusa

Quatro desses furtos aconteceram durante a madrugada desta sexta-feira.

Quatro casas foram esta sexta-feira assaltadas em várias aldeias do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, aumentando para sete o número de residências afetadas em pouco mais de uma semana, confirmou à Lusa a GNR.

De acordo com o major Hernâni Martins, desde o dia 13 que o Comando Territorial da GNR de Bragança registou sete queixas de furtos a residências. .

Quatro desses furtos aconteceram durante a madrugada desta sexta-feira.

Hernâni Martins adiantou ainda que os crimes foram cometidos em residências que não têm pessoas a habitar em permanência, como por exemplo casas de emigrantes.

O material furtado e os prejuízos causados estão ainda a ser apurados.

Os assaltos aconteceram todos no concelho de Macedo de Cavaleiros, em várias localidades, nomeadamente Bagueixe, Limãos e Frieira.

A GNR está a investigar.

