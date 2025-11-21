Ouvir
Operação "Renascer"

Sete toneladas de cocaína apreendidas pelas autoridades portuguesas

21 nov, 2025 - 19:19 • Ricardo Vieira

Droga estava em duas embarcações de pesca, intercetadas em alto mar.

As autoridades portuguesas apreenderam mais de sete toneladas de cocaína em duas embarcações de pesca, intercetadas em alto mar no âmbito da Operação “Renascer”.

A informação sobre uma das maiores apreensões de droga foi avançada esta sexta-feira num comunicado da Marinha e da Polícia Judiciária.

A apreensão aconteceu no Atlântico, a 1000 milhas náuticas (aproximadamente 1852 quilómetros) de Lisboa. As embarcações eram provenientes da América do Sul e a droga terá sido carregada ao largo da costa do Brasil.

A bordo dos barcos de pesca com droga seguiam 10 pessoas de nacionalidade estrangeira.

A operação foi realizada pela Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea Portuguesa.

Foi desencadeada por uma informação remetida pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), "a qual dava conta de um possível transporte de produto estupefaciente, por via marítima, que se encontrava já em curso com destino à Europa, nomeadamente a território nacional", indica o comunicado.

Na Operação “Renascer” foram empenhados meios da Marinha, da Força Aérea e elementos da Polícia Judiciária, que conseguiram evitar que a cocaína fosse transferida para embarcações de alta velocidade.

A investigação contou, ainda, com a colaboração Polícia Federal do Brasil, da Agência DEA (Drug Enforcement Administration, dos EUA), da JIATF West (Joint Interagency Task Force West, dos EUA) e da NCA (National Crime Agency, do Reino Unido).

