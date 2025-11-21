Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

SNS com um serviço de urgência encerrado no sábado e três no domingo

21 nov, 2025 - 14:56 • Lusa

A situação piora no domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Setúbal, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) e Caldas da Rainha.

A+ / A-

O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia das Caldas da Rainha vai estar fechado no sábado, enquanto no domingo estarão encerradas três urgências obstétricas, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No sábado vai estar fechada a urgência desta especialidade no Hospital Distrital das Caldas da Rainha (distrito de Leiria), de acordo com as escalas consultadas pela agência Lusa às 12:30 de hoje.

A situação piora no domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Setúbal, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) e Caldas da Rainha.

Por seu turno, no sábado, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Setúbal, Santarém, São Francisco Xavier (Lisboa), Aveiro e Leiria vão funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

Também no domingo estão referenciadas as urgências de obstetrícia de Santarém, São Francisco Xavier, Aveiro e Leiria.

Durante o fim de semana, as urgências pediátricas do Hospital de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vão funcionar com restrições, atendendo apenas casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo as escalas publicadas, no sábado estarão abertos 121 serviços de urgência em todo o país, além de 33 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.

No domingo, estarão disponíveis 114 urgências e 32 unidades do projeto-piloto.

Os constrangimentos devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas. As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?