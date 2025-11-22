Fesinap convoca nova paralisação para 12 de dezembro

Depois da greve desta sexta-feira na função pública, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), a mesma federação anuncia um novo protesto para dia 12 de dezembro.

À Renascença, o vice-secretário-geral da Fesinap, Hélder Sá, entende que devem ser promovidas todas as formas de luta contra a proposta de reforma à lei laboral.

“Consideramos ser penosa para os trabalhadores. Entendemos que as alterações que o Governo pretende fazer ao Código do Trabalho não são exequíveis. O que se segue será a greve no dia 11 convocada por outros sindicatos. Nós iremos fazer uma nova greve no dia 12, com reivindicações semelhantes. Também entendemos que a nossa federação, sendo a única federação sindical independente, também deve estar nas negociações com o Governo e não só a Frente Comum ou a FESAP. Nós pretendemos também ser um elemento nessa negociação”, defende.

A greve desta sexta-feira teve uma adesão global de cerca de 60%, com maior expressão nas escolas, adianta Hélder Sá.

“A maior adesão foi, sem dúvida, nas escolas, onde os trabalhadores não docentes e também muitos professores aderiram à greve, apesar de ter havido muitas situações que nós referenciamos em que, não havendo um número mínimo de trabalhadores, os seus diretores permitiram a abertura das escolas. Houve muitas escolas fechadas, outras trabalharam a meio gás. Esse foi o setor onde houve maior adesão, na casa dos 60%”, declara.

A greve, que esteve sujeita a serviços mínimos, abrangeu trabalhadores de todas as carreiras da administração pública.