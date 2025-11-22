Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Gaia. Buscas por homem desaparecido na Afurada foram retomadas

22 nov, 2025 - 10:33 • Lusa

Homem encontrava-se a realizar trabalhos de manutenção no veleiro quando caiu à água.

A+ / A-

As buscas pelo homem desaparecido na quinta-feira à tarde na marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia, foram este sábado retomadas cerca das 09h00, revelou à Lusa fonte dos Sapadores de Gaia. .

Na sexta-feira, o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia, informou que as buscas, hoje, continuarão em três versões: subaquáticas, à superfície e na margem, distribuídas por duas áreas da marina da Afurada e estendidas em toda a margem até ao Cabedelo.

Estão no terreno meios da Polícia Marítima, da Estação de Salva Vidas do Douro e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, com equipas de mergulhadores, confirmou o responsável da capitania.

Na quinta-feira, o comandante da capitania do Douro revelou que o alerta foi dado pela mulher do desaparecido, após ter sido visto pela última vez na água.

O casal tinha chegado àquela zona da foz do Douro, no âmbito de uma viagem de veleiro.

O homem, de 62 anos e nacionalidade francesa, desapareceu após ter caído do veleiro atracado na Douro Marina, na Afurada, referiu em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, o homem encontrava-se a realizar trabalhos de manutenção no veleiro, tendo caído à água.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?