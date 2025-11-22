Gaia. Buscas por homem desaparecido na Afurada foram retomadas

As buscas pelo homem desaparecido na quinta-feira à tarde na marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia, foram este sábado retomadas cerca das 09h00, revelou à Lusa fonte dos Sapadores de Gaia. .

Na sexta-feira, o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia, informou que as buscas, hoje, continuarão em três versões: subaquáticas, à superfície e na margem, distribuídas por duas áreas da marina da Afurada e estendidas em toda a margem até ao Cabedelo.

Estão no terreno meios da Polícia Marítima, da Estação de Salva Vidas do Douro e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, com equipas de mergulhadores, confirmou o responsável da capitania.

Na quinta-feira, o comandante da capitania do Douro revelou que o alerta foi dado pela mulher do desaparecido, após ter sido visto pela última vez na água.

O casal tinha chegado àquela zona da foz do Douro, no âmbito de uma viagem de veleiro.

O homem, de 62 anos e nacionalidade francesa, desapareceu após ter caído do veleiro atracado na Douro Marina, na Afurada, referiu em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, o homem encontrava-se a realizar trabalhos de manutenção no veleiro, tendo caído à água.