Natal

Lisboa inaugura luzes de Natal com festa no Terreiro do Paço

22 nov, 2025 - 19:23 • João Maldonado , Diogo Camilo

São mais de 180 quilómetros de luzes que equivalem a mais de três voltas à cidade. Ao todo, a Câmara Municipal de Lisboa investiu 750 mil euros, mas Carlos Moedas garante que as luzes deste ano são mais amigas do ambiente.

Está aberta a época natalícia em Lisboa. Pelas 18h30, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, participou no espetáculo de inauguração das iluminações e da árvore de Natal, no Terreiro do Paço.

Com direito a fogo de artifício, o autarca declarou: “Qual é a melhor cidade do mundo? Bem-vindos a Lisboa!"

Ao todo, a Câmara Municipal de Lisboa investiu 750 mil euros nas luzes de Natal espalhadas pela cidade. O orçamento é o mesmo do ano passado, mas à Renascença Carlos Moedas garante que as deste ano são mais amigas do ambiente.

"Desta vez com luzes LED, que consomem muito menos energia. São 180 quilómetros de luzes, que consomem 20% da energia que consomiam no ano passado. Conseguimos fazer com maior sustentabilidade, com muitas luzes na cidade, mas que consomem menos e pelo mesmo preço", afirmou Moedas.

As luzes equivalem a mais de três voltas à cidade, encontrando-se distribuídas por 46 locais, entre praças, ruas e avenidas. O pinheiro de Natal tem 30 metros de altura e fica na Praça do Município. Ao todo são mais de mil estruturas luminosas, compostas por quase seis mil peças decorativas.

No Porto, a inauguração das luzes de Natal acontece só no próximo sábado, a 29 de novembro, com a árvore de Natal na Praça do General Humberto Delgado.

