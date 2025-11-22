Ouvir
"Olá Pai, Olá Mãe". Detido em Braga suspeito de branqueamento de capitais

22 nov, 2025 - 10:34 • Lusa

Foram ainda apreendidos 15.111 cartões SIM de uma operadora nacional, 20 cartões bancários, 19 "pen drives", 10 computadores, cinco telemóveis e cinco discos rígidos.

Um homem de 26 anos foi detido na quarta-feira, em Braga, suspeito de integrar um esquema de burla "Olá Mãe, Olá Pai" e branqueamento de capitais, revelou este sábado em comunicado a GNR.

A detenção ocorreu no âmbito do desmantelamento, pelo Subdestacamento Territorial de Albufeira da GNR, de "uma rede criminosa dedicada à prática de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, tendo dado cumprimento a um mandado de detenção, que resultou na detenção em flagrante delito de um homem de 26 anos, na cidade de Braga", descreve a Guarda.

Da operação, fizeram parte duas buscas domiciliárias, nos concelhos de Gondomar e Braga, que permitiram "apreender dois equipamentos com 128 "slots" destinados a comunicações em massa, utilizados no esquema de burla conhecido como Olá Mãe, Olá Pai, bem como noutros crimes praticados através da plataforma Telegram. Os equipamentos encontravam-se em pleno funcionamento aquando da intervenção policial", lê-se ainda.

Segundo a GNR, foram ainda apreendidos 15.111 cartões SIM de uma operadora nacional, 20 cartões bancários, 19 "pen drives", 10 computadores, cinco telemóveis e cinco discos rígidos.

Os militares identificaram ainda "cerca de dez carteiras de criptomoeda, utilizadas para o movimento de capitais provenientes da atividade criminosa", prossegue o comunicado.

Ao detido, presente no Tribunal Judicial de Portimão, foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência.

No dia seguinte, em Vila Nova de Famalicão, igualmente no distrito de Braga, a GNR deteve um homem de 47 anos e uma mulher de 42 anos, pelo crime de roubo em posto de combustível com recurso a uma réplica de arma de fogo, num posto de abastecimento de combustível situado na localidade de Pedome, anuncia a Guarda.

Os militares da GNR apreenderam também "diversos maços de tabaco e 264 euros em numerário", tendo os detidos sido constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, lê-se ainda no comunicado daquela força policial.

