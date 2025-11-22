PJ e Marinha capturam dez suspeitos de tráfico de droga em águas internacionais

A operação "Renascer", que permitiu intercetar em alto mar duas embarcações de pesca com mais de sete toneladas de cocaína, levou à detenção de dez homens, "com um leque de idades bastante variado". Segundo Artur Vaz, da Polícia Judiciária, foram "detidos dez cidadãos brasileiros em alto mar", sendo que, destes, "cinco já foram presentes a primeiro interrogatório e se encontram em prisão preventiva".

"Os restantes serão apresentados oportunamente", acrescentou o responsável, durante a conferência de imprensa deste sábado, dada em conjunto pela Polícia, Marinha Portuguesa e Polícia Federal do Brasil.

Nenhum dos suspeitos tem antecedentes criminais, adiantam as autoridades, que acrescentam que o destino da droga seria o mercado europeu.

A operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, durou, segundo Vaz, certa de "duas semanas", foi "extremamente complexa" e teve de ser "desenvolvida em duas fases".

Depois das autoridades terem identificado e localizado "duas embarcações do tipo pesqueiro", que "se suspeitava fortemente que estivessem a navegar no Oceano Atlântico", vindas "das costas brasileiras" com "uma grande quantidade de cocaína", foi possível intercetar uma das embarcações e, depois, chegar à segunda, antes que a droga fosse "transferida em alto mar para embarcações de alta velocidade".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Se tal tivesse acontecido, admite Artur Vaz, a cocaína seria, depois, introduzida "nas costas da Península Ibérica para seguir para outros países europeus".

Na operação estiveram envolvidas "várias entidades nacionais" e internacionais, como a PJ, Marinha Portuguesa, Autoridade Marítima Nacional, Força Aérea Portuguesa, Polícia Federal do Brasil e congéneres dos EUA e Reino Unido, bem como Maritime Analysis and Operations Center (MAOC Narcotics), plataforma de troca de informação com sede em Lisboa, que congrega países europeus e serve para partilha de informação e meios no combate ao tráfico de droga por via marítima.

Presente na conferência, Ricardo Sá Granja, da Marinha Portuguesa, acrescentou que, ao todo, estiveram "mais de 200 militares envolvidos" nesta operação, que exigiu "mais de 339 horas de empenhamento direto militar". No total, foram percorridas "cerca de 3.935 milhas náuticas" (aproximadamente 7280 quilómetros) durante estas duas semanas, tudo para conseguir um "aumento substancial" da quantidade de estupefacientes apreendidos por via marítima: só este ano já foram apreendidas em alto mar "mais de 17 toneladas de droga", salienta o responsável.

A operação, batizada de "Renascer", ocorreu em águas internacionais e não em território marítimo nacional, frisou o responsável, que adiantou que o ponto mais próximo português "seria a Madeira". Como a interceção aconteceu em águas internacionais e as embarcações estavam registadas no Brasil, o país teve de ser avisado e dar autorização para a abordagem.

Presente na conferência, António Castilho, da Polícia Federal do Brasil, fez questão de sublinhar que a operação foi um "exemplo icónico do sucesso da cooperação internacional", a única "receita infalível" para o combate ao crime. "Não há outra forma de derrotar o crime: ou trabalhamos todos juntos e vencemos todos juntos ou trabalhamos separados e perdemos todos juntos", defende.