Buscas por homem desaparecido na Afurada retomadas em Gaia

As buscas pelo homem desaparecido na quinta-feira à tarde na marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia, foram retomadas hoje às 10h00, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia.

Segundo a fonte, os sapadores, durante o dia de hoje, farão buscas, apeadas, entre a marina da Afurada e a praia de Lavadores, ficando a Polícia Marítima e a estação salva vidas do Douro com a procura na água.

Em causa, segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), está o desaparecimento de um homem de 62 anos, de nacionalidade francesa, após ter caído do veleiro atracado na Douro Marina, na Afurada.

De acordo com a AMN, o homem encontrava-se a fazer trabalhos de manutenção no veleiro, tendo caído à água.

Na quinta-feira, o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia disse que o alerta foi dado pela mulher do desaparecido, após ter sido visto pela última vez na água.

O casal tinha chegado àquela zona da foz do Douro, no âmbito de uma viagem de veleiro.