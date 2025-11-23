Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 23 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Buscas por homem desaparecido na Afurada retomadas em Gaia

23 nov, 2025 - 10:23 • Lusa

Homem está desaparecido desde quinta-feira à tarde após ter caído do barco, na Marina da Afurada.

A+ / A-

As buscas pelo homem desaparecido na quinta-feira à tarde na marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia, foram retomadas hoje às 10h00, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia.

Segundo a fonte, os sapadores, durante o dia de hoje, farão buscas, apeadas, entre a marina da Afurada e a praia de Lavadores, ficando a Polícia Marítima e a estação salva vidas do Douro com a procura na água.

Em causa, segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), está o desaparecimento de um homem de 62 anos, de nacionalidade francesa, após ter caído do veleiro atracado na Douro Marina, na Afurada.

De acordo com a AMN, o homem encontrava-se a fazer trabalhos de manutenção no veleiro, tendo caído à água.

Na quinta-feira, o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia disse que o alerta foi dado pela mulher do desaparecido, após ter sido visto pela última vez na água.

O casal tinha chegado àquela zona da foz do Douro, no âmbito de uma viagem de veleiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 23 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?