Fogo consome na totalidade fábrica de têxteis em Felgueiras

23 nov, 2025 - 10:03 • Lusa
Uma fábrica de têxteis lar foi totalmente consumida pelas chamas na última madrugada em Felgueiras, no distrito do Porto, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Júlio Pereira.
O alerta foi dado pelas 06h12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém de têxteis lar, referiu Júlio Pereira.
Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.
Segundo o responsável não há registo de feridos.
O fogo foi dado como extinto cerca das 09h10, disse.
"Vou reerguer isto", afirmou António Pereira, que manifestou indisponibilidade para dar mais pormenores, apenas confirmando não ter havido feridos.
A fábrica Inspiração Padrão, segundo o proprietário, funciona no rés-do-chão da casa onde reside e tem uma área de cerca de 400 metros quadrados.
[Notícia atualizada às 11h06 de 23 de novembro de 2025 para acrescentar declarações do sócio gerente]