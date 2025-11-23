Ouvir
Incêndio deixa duas pessoas desalojadas em São Pedro do Sul

23 nov, 2025 - 18:15 • Lusa

Fogo em Figueiredo de Alva, no concelho de São Pedro do Sul, deixou a casa de um casal de idosos, com cerca de 70 anos, "parcialmente destruída".

Duas pessoas ficaram desalojadas ao início da tarde deste domingo, devido a um incêndio, em Figueiredo de Alva, tendo a autarquia de São Pedro do Sul realojado o casal, disse à Lusa o seu presidente.

Pedro Mouro adiantou que um incêndio, em Figueiredo de Alva, no concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, deixou a casa de um casal de idosos, com cerca de 70 anos, "parcialmente destruída".

"Os serviços sociais da câmara já trataram do realojamento das pessoas, instalando-as na pousada da juventude", precisou o autarca socialista.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a origem do fogo poderá ter estado na chaminé de um fogão a lenha, não tendo provocado quaisquer feridos.

"A casa precisa de ser arranjada, pelo que o casal não podia continuar lá", acrescentou, ao referir que no local, além dos serviços sociais autárquicos, esteve também a proteção civil municipal.

Fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões adiantou que o alerta para a ocorrência, que não provocou feridos, foi dado pelas 12:53, tendo estado no local também os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana.

