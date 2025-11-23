Ouvir
Marcha dos Audazes homenageia militares caídos no 25 de Novembro

23 nov, 2025 - 09:45 • João Maldonado

Cerca de uma centena de militares percorreu, este domingo, os principais pontos dos acontecimentos que marcaram a data, há 50 anos.

Marcha dos Audazes homenageia militares caídos no 25 de Novembro. Foto: João Maldonado/RR
Marcha dos Audazes homenageia militares caídos no 25 de Novembro. Foto: João Maldonado/RR
Realizou-se na manhã deste domingo a Marcha dos Audazes, no âmbito dos 50 anos do 25 de Novembro. Cerca de cem militares, de todas as idades e muitos fardados, arrancaram do antigo Regimento dos Comandos da Amadora e seguiram até à Calçada da Ajuda, onde foi lido um resumo do relatório de operações do dia.

Pelo caminho, o grupo passou pelos principais pontos dos acontecimentos que marcaram a data, há 50 anos. Um percurso de onze quilómetros que durou pouco menos de três horas.

A marcha recordou os dois militares que morreram nas operações, com a participação de vários elementos dos comandos que estiveram envolvidos nas operações militares do 25 de novembro de 1975.

À Renascença, o primeiro cabo Amílcar Mendes sublinha a importância de homenagear os militares caídos nesta "data épica". "É por isso que a marcha se faz, percorrendo todo o percurso, que vem do Quartel da Amadora até à Ajuda, exatamente por onde veio a coluna militar. Além de ser uma homenagem ao 25 de novembro, é mais uma homenagem aos dois militares que acabaram por cair aqui, no local onde nos encontramos", esclarece.

Já o general Manuel Apolinário, que liderava, à época, uma companhia, diz que há um antes e um depois do 25 de Novembro.

"Um antes, o período do PREC, de confronto, de intranquilidade, de indisciplina. O depois, um período de paz, de tranquilidade, de disciplina. As Forças Armadas regressaram aos quartéis, e permitiram que fosse aprovada uma lei, no dia 23 de dezembro de 75, em que se sujeitavam ao poder civil", remata.

