Montenegro diz que "PS tem saudades" de Pinto Luz, que irá "com todo o gosto" ao Parlamento

23 nov, 2025 - 18:32 • Lusa
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou este domingo que "o PS está com saudades" do ministro Miguel Pinto Luz e que este irá ao Parlamento, "com todo o gosto, prestar todos os esclarecimento" sobre a TAP.
Os socialistas anunciaram que iam chamar o ministro Pinto Luz ao Parlamento para esclarecer se tem condições para tutelar o processo de privatização da TAP e questionar o primeiro-ministro se este membro do seu Governo reúne condições para continuar.
Estas duas iniciativas políticas foram anunciadas à agência Lusa pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, logo após ter terminado o período destinado à apresentação de manifestações de interesse por parte dos grupos de aviação que poderão concorrer ao processo de privatização da TAP.
TAP
"Eu não sei qual é a novidade, sinceramente, eu aliás nem sei quantas vezes é que o ministro Pinto Luz já foi ao Parlamento falar sobre isso, mas se tiver aqui mais uma, vai mais uma. Creio que há 10 anos que o Partido Socialista faz esse tipo de declaração e desde que o engenheiro Pinto Luz é ministro das Infraestruturas e Habitação, já por variadíssimas ocasiões foi interpelado, ainda foi há poucas semanas no Parlamento, e também sobre esse dossiê", reagiu o primeiro-ministro, em Luanda, no âmbito de uma visita a Angola, antes da Cimeira União Europeia-União Africana.
"O Partido Socialista já está com saudades do engenheiro Pinto Luz, quer ouvi-lo outra vez, o engenheiro Pinto Luz vai ao Parlamento, com certeza, com todo gosto, prestar todos os esclarecimentos sobre o processo de privatização da TAP", acrescentou Luís Montenegro.
TAP
O governante salientou que a companhia está hoje num "processo de privatização de parte de capital" e "a ser disputada pelos três grandes operadores europeus" e lembrou "o investimento que os contribuintes portugueses fizeram na TAP de 3,2 mil milhões de euros, num processo de renacionalização daqueles que agora estão preocupados em perceber pela enésima vez o que é que o engenheiro Pinto Luz pensa sobre esse assunto".
"Mas com sentido de responsabilidade e com toda a transparência, com toda a tranquilidade, nós daremos os esclarecimentos que são necessários", prometeu, para concluir: "Há uma coisa que eu sei, os portugueses estão cansados deste assunto, e o que os portugueses querem é tranquilidade, e que a TAP tenha viabilidade".
Na terça-feira, a PJ realizou buscas na TAP, no grupo Barreiro e na Parpública, numa investigação liderada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por suspeita de crimes na privatização da companhia aérea em 2015 -- altura em que o atual ministro Pinto Luz era secretário de Estado do segundo executivo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho.
O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dia,s frisou que o PS decidiu "com sentido de Estado" esperar pelo fim do período destinado à apresentação de manifestações de interesse para tomar estas iniciativas políticas, sobretudo para que nenhuma sua intervenção política pudesse ser confundida com uma eventual desvalorização da TAP.