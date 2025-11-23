Ouvir
Mulher de 84 anos morre em incêndio na Póvoa de Lanhoso

23 nov, 2025 - 13:34 • Lusa

Fogo consumiu a habitação onde vivia a idosa.

Uma mulher de 84 anos morreu este domingo na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, na sequência de um incêndio que consumiu a habitação onde residia, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 11h48 e à chegada dos meios ao local, em Lanhoso, a casa estava tomada pelas chamas, mas não totalmente, tendo sido possível retirar a vítima para o exterior e tentar manobras de reanimação, explicou a fonte.

"Pouco tempo depois foi declarado o óbito no local", acrescentou a fonte, que afirmou desconhecer se a vítima residia sozinha.

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que o incêndio ocorreu, disse.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram no terreno 26 operacionais, apoiados por oito viaturas.

