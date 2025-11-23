Prisão preventiva para mãe e filho suspeitos de tráfico de droga na zona centro

O Tribunal de Aveiro decretou prisão preventiva a mãe e filho, que foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de tráfico de droga na zona centro.

A detenção é o culminar de uma investigação que se encontrava em curso há cerca de um ano, pelo crime de tráfico de estupefacientes, adianta um comunicado do Comando Territorial de Aveiro da GNR, enviado este domingo.

Segundo a GNR, os suspeitos, mãe e filho, de 52 e 36 anos, "dedicavam-se ao tráfico de cocaína e heroína, operando nos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro, Mealhada [distrito de Aveiro] e Oliveira de Frades [distrito de Viseu].

Os militares deram cumprimento a dois mandados de detenção, duas buscas domiciliárias e duas buscas em veículo, na quarta-feira, detendo os dois suspeitos, no concelho de Águeda.

Foram também apreendidos 1.700 euros em numerário e uma balança digital de precisão.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Águeda, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção, refere a nota de imprensa.