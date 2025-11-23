Sismo com magnitude 3.2 sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter foi sentido este domingo na ilha Terceira, nos Açores, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o abalo foi registado às 13h16, hora local, 14h16 em Portugal Continental.

Segundo o documento, o epicentro deste sismo localizou-se a "cerca de seis quilómetros a Nordeste de Santa Bárbara (Terceira)".

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada", é dito.

No entanto, e apesar de ter sido sentido, desconhecem-se, para já, relatos de danos pessoais ou materiais.

De recordar que outro abalo foi registado na mesma zona na noite passada. De acordo com o CIVISA, a entidade responsável pela informação e vigilância sismovulcânica dos Açores, o anterior abalo teve magnitude de 2.5 na escala de Richter e foi sentido "com intensidade máxima IV" na escala de Mercalli Modificada em Santa Bárbara, Serreta, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu e Altares (Angra do Heroísmo). Outras zonas do arquipélago também sentiram o abalo, registado às 20h32, hora local (mais uma hora em Portugal Continental), embora com menos intensidade.

"Este evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", recorda a entidade.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da Internet.

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.