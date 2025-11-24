Confirmada condenação de estudante que perseguiu e anunciou morte de colega

O Tribunal da Relação confirmou a pena de seis anos e nove meses de prisão para uma estudante universitária condenada por perseguir uma colega na internet.



Os juízes da Relação consideram que "o acórdão proferido não enferma de nulidades de erros de julgamento” e validam a sentença.

Durante dois anos, a aluna do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa perseguiu uma colega e familiares através da internet.

A arguida chegou a anunciar a morte da jovem. Escolheu uma data e local para um funeral fictício, escreveu um convite para a cerimónia e preparou um obituário.

Também enviou milhares de emails e mensagens, fez-se passar pela vítima em sites de encontros e de prostituição e criou montagens com fotografias de teor sexual.

A estudante tinha sido, inicialmente, condenada a sete anos e nove meses de prisão, mas beneficiou de um perdão de um ano devido à amnistia por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal, em 2023.