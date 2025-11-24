Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Encontrado corpo num canal de rega em Alcácer do Sal

24 nov, 2025 - 19:39 • Lusa

Vítima é um homem, com cerca de 70 anos. Causas da morte não são conhecidas.

A+ / A-

O corpo de um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado esta segunda-feira num canal de rega na localidade de Carrasqueira, freguesia de Comporta, concelho de Alcácer do Sal, distrito e Setúbal, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado por um popular, tendo o alerta sido dado às 17h08.

Foram mobilizados para o local nove operacionais dos bombeiros de Alcácer do Sal e da GNR, apoiados por quatro veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?