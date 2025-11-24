Encontrado corpo num canal de rega em Alcácer do Sal

24 nov, 2025 - 19:39 • Lusa
O corpo de um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado esta segunda-feira num canal de rega na localidade de Carrasqueira, freguesia de Comporta, concelho de Alcácer do Sal, distrito e Setúbal, revelou fonte da Proteção Civil.
A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado por um popular, tendo o alerta sido dado às 17h08.
Foram mobilizados para o local nove operacionais dos bombeiros de Alcácer do Sal e da GNR, apoiados por quatro veículos.