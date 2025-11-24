Ouvir
“Ilegal e ofensivo”. Sindicato exige fim da recolha de dados biométricos no São João

24 nov, 2025 - 09:15 • Olímpia Mairos

O SMN diz que “os médicos não são subalternos de sistemas informáticos nem objeto de recolha de dados desnecessários”, advertindo que não aceitará “qualquer forma de controlo abusivo, vigilância encapotada ou violação da privacidade”.



O Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) exigiu, em comunicado, que a Unidade Local de Saúde (ULS) São João, no Porto, recue na decisão de recolher dados biométricos para registo de assiduidade de médicos sem vínculo à instituição, considerando a medida “ilegal”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o sindicato, “a tentativa de obrigar estes profissionais a fornecer dados biométricos — um dos meios mais intrusivos de controlo — é ilegal, desproporcionada e ofensiva para a dignidade dos médicos”.

A estrutura sindical acusa a ULS de praticar “um ato de autoridade gratuito, sem base legal, que ignora princípios essenciais de proteção de dados e respeito pelo exercício profissional”.

O SMN defende que a assiduidade deve ser aferida “pelo cumprimento de objetivos assistenciais e não assistenciais, e não por sistemas de controlo de horário presencial”.

Para o sindicato, qualquer utilização de dados biométricos só poderá ocorrer de forma voluntária, mediante consentimento livre e informado, mantendo-se disponível o registo tradicional em folha de ponto.

A posição surge após a decisão da ULS São João de impor a recolha de dados biométricos a médicos que prestam funções na Urgência Metropolitana, apesar de não integrarem o quadro da instituição. O sindicato afirma já ter questionado formalmente o Conselho de Administração, exigindo esclarecimentos imediatos e a reposição da legalidade.

De acordo com o SMN, esta prática “viola o RGPD e o Código do Trabalho, constituindo um abuso de poder e uma intrusão injustificada na esfera pessoal dos profissionais”, sublinhando que existem “meios simples e adequados de registo de assiduidade — como a folha de ponto — que tornam esta imposição não apenas injustificada, mas completamente ilegítima”.

“Perante isto, o SMN exige que a medida seja abolida de imediato, cessando práticas ilegais e desrespeitosas para com médicos que ali trabalham por determinação da sua entidade empregadora e ao serviço da população”, lê-se no comunicado.

A estrutura sindical garante que não permitirá “qualquer forma de controlo abusivo, vigilância encapotada ou violação da privacidade”, reforçando que “o respeito pelos direitos dos profissionais é condição mínima para o funcionamento de qualquer instituição de saúde”.

