Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio provoca ferido grave em Rio Tinto

24 nov, 2025 - 23:19 • Marisa Gonçalves , com redação

O incêndio deflagrou numa habitação térrea na avenida Dom Afonso Henriques.

A+ / A-

Um incêndio numa residência em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, provocou esta segunda-feira à noite um ferido grave.

O ferido foi transportado para o hospital, segundo informações do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O incêndio deflagrou numa habitação térrea na avenida Dom Afonso Henriques.

Entrou em fase de rescaldo, mas no local, as autoridades avaliam ainda as condições de habitabilidade da casa.

O alerta foi dado perto das 21h00 e o incêndio foi dominado pelas 22h09.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de S. Pedro da Cova, Valbom, Gondomar, Areosa - Rio Tinto, do INEM, da PSP e do serviço municipal de Proteção Civil de Gondomar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 24 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?