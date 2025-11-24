Incêndio provoca ferido grave em Rio Tinto

Um incêndio numa residência em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, provocou esta segunda-feira à noite um ferido grave.

O ferido foi transportado para o hospital, segundo informações do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto à Renascença.

O incêndio deflagrou numa habitação térrea na avenida Dom Afonso Henriques.

Entrou em fase de rescaldo, mas no local, as autoridades avaliam ainda as condições de habitabilidade da casa.

O alerta foi dado perto das 21h00 e o incêndio foi dominado pelas 22h09.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de S. Pedro da Cova, Valbom, Gondomar, Areosa - Rio Tinto, do INEM, da PSP e do serviço municipal de Proteção Civil de Gondomar.

