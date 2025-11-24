Ouvir
Ministra avisa. Inverno vai ser "muito duro" por causa de nova estirpe da gripe

24 nov, 2025 - 16:04 • Cristina Nascimento com Lusa

Autoridades de saúde recomendam vacinação contra a gripe a partir dos 60 anos e noutros universos, apesar da nova estirpe não estar contemplada na vacina que está a ser administrada.

A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ser sujeito a "uma pressão muito grande" por causa de uma nova estirpe da gripe e alertou que o inverno "vai ser muito duro".

"Estamos com taxas de cobertura vacinal muito, muito, elevadas e vamos continuar a insistir, a insistir, a insistir, porque, como já todas as entidades competentes da Europa disseram, este é um ano onde, sobretudo, a gripe vai ser um grande desafio", disse Ana Paula Martins, na Guarda.

A governante prosseguiu esta segunda-feira o périplo pelas Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, no âmbito da preparação do SNS para o período de inverno, tendo visitado a ULS da Guarda esta segunda-feira de manhã e seguido para a ULS da Cova da Beira e Castelo Branco à tarde.

A ministra da Saúde disse que os hospitais estão preparados com planos de inverno e planos de contingência, de vários níveis, mas admitiu que "a pressão vai ser muito grande".

"O inverno vai ser muito duro. E nós, além desses planos, temos também a emergência médica com planos reforçados para poder apoiar os hospitais porque a emergência médica pré-hospitalar tem uma importância determinante também nessas alturas de maior pressão".

​Nova estirpe de Gripe A fora da vacina, mas recomendação é igual: "Vacinem-se"

Saúde

​Nova estirpe de Gripe A fora da vacina, mas recomendação é igual: “Vacinem-se”

Pneumologista explica que entre as preocupações es(...)

Ana Paula Martins acrescentou que foram aumentados durante este período "os dispositivos sazonais habituais com mais meios para poderem ser acionados".

Além disso, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) também está "a tentar reforçar os meios, como acontece nestas fases, sobretudo em zonas como o interior".

Quanto à campanha de vacinação, a ministra considerou que o SNS tem "uma vacinação em massa" e que a procura pelas vacinas contra a gripe tem sido "muito grande, sobretudo nos centros de saúde, nos lares e na rede nacional de cuidados continuados".

"Através da Direção-Geral da Saúde [DGS], já fizemos vários apelos para que se continuem a vacinar aquelas pessoas que têm indicação para tal. É a maneira que temos de conseguir minimizar as idas às urgências daqueles que têm maior risco e também a mortalidade", indicou.

Ana Paula Martins reiterou que Portugal tem atualmente taxas de cobertura vacinal "muito, muito elevadas" e que os serviços de saúde vão continuar "a insistir, a insistir, a insistir" para necessidade da população mais idosa e de risco tomar as vacinas porque "este ano a gripe vai ser um grande desafio".

Gripe está a chegar mais cedo e há uma nova estirpe. Autoridades europeias pedem que se acelere vacinação

Gripe está a chegar mais cedo e há uma nova estirpe. Autoridades europeias pedem que se acelere vacinação

Em comparação com anos anteriores, ao casos estão (...)

Estirpe nova, velha recomendação: vacine-se

Recentemente, em entrevista à agência Lusa, a diretora-geral da Saúde explicou que Portugal começa a ter epidemia ou "a ver os indicadores a crescerem a um ritmo mais rápido" e a população precisa de estar protegida. "Por isso mesmo, a vacinação nas próximas duas semanas tem realmente de ocorrer a um ritmo ainda mais rápido do que temos visto ao longo das últimas semanas", sustentou.

Este inverno os especialistas identificam uma nova estirpe de gripe A (H3N2 K), subtipo K. Segundo a diretora-geral da Saúde esta não foi a estirpe predominante na época anterior nem no Hemisfério Sul, pelo que a vacina deste ano não tem uma predominância desta estirpe. Ainda assim frisou que a vacina continua a ser fundamental porque confere sempre alguma proteção.

O Ministério da Saúde está a contactar com as ULS para preparar o SNS para o período de inverno e conhecer "detalhadamente a resposta das unidades de saúde aos desafios acrescidos que se verificam nesta época do ano, nomeadamente no que respeita à resposta às doenças sazonais, à gestão das urgências e à coordenação entre os diferentes níveis de cuidados", disse a ministra.

De acordo com a DGS, a vacinação gratuita contra a gripe aplica-se aos seguintes universos:

  • crianças com idade igual ou superior a 6 meses e inferior a 24 meses
  • pessoas com idade igual ou superior a 60 anos
  • grávidas
  • profissionais de saúde, profissionais dos Estabelecimentos Prisionais e profissionais de distribuição farmacêutica, entre outros
  • pessoas, com idade igual ou superior a 24 meses, nos seguintes contextos:
    • residentes em instituições, incluindo Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Lares de Apoio, Lares Residenciais e Centros de Acolhimento Temporário
    • utentes de Serviço de Apoio Domiciliário
    • doentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
    • pessoas apoiadas no domicílio pelos Serviços de Apoio Domiciliário, com acordo de cooperação com a Segurança Social ou Misericórdias Portuguesas
    • doentes internados em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, que apresentem patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacina
    • reclusos nos estabelecimentos prisionais
    • doentes crónicos, nomeadamente, cardíaco, renais, pulmonares, diabetes, entre outros.

Estas são alguns dos grupos alvo desta recomendação. A lista completa está disponível no site da Direção-Geral da Saúde.

