Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

​Nova estirpe de Gripe A fora da vacina, mas recomendação é igual: “Vacinem-se”

24 nov, 2025 - 17:59 • Cristina Nascimento

Pneumologista explica que entre as preocupações estão os desequilíbrios de doenças crónicas que atingem grupos de risco.

A+ / A-

O pneumologista Luís Rocha reforça a necessidade de vacinação contra a gripe, apesar de a vacina deste ano não contemplar a nova estirpe que está na origem de muitos casos de doentes com gripe.

“Não está contemplada na vacina e daí aparecerem mais doentes. De qualquer das formas, a mensagem é sempre a mesma: vacinem-se. Há uma mais-valia com a proteção relativamente a anticorpos que surgem da vacinação”, explica o médico e membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.

O alerta é feito no dia em que a ministra da Saúde antecipa um inverno “muito duro”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado sobre se a nova estirpe da Gripe A é mais mortal do que as restantes, Luís Rocha destaca que o problema não é a taxa de mortalidade.

“Não estamos a falar em mortal, mas em termos de impacto, porque se foge ao circuito adicional da proteção que é conferida pela vacina, vai haver mais sintomas e o impacto tem a ver, acima de tudo, com o doente que não está vacinado e que tem doença associada. Ai sim poderá ter impacto na sua doença de base. Não é a infeção vírica em si, mas a descompensação da doença crónica de base e o fator idade que, todos sabemos que, com mais idade, há menos defesas”, explica o especialista.

Luís Rocha, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, assegura que “o grande foco tem a ver com os extremos de idade, ou seja, as crianças abaixo de 2 anos e acima de tudo, também as pessoas com idade, ou seja, os maiores de 60 anos, os maiores de 80 que não estão vacinados e têm doenças crónicas associadas respiratórias, cardíacas, diabetes e a cardiovasculares”, especifica.

Já sobre os sintomas desta estirpe, o especialista garante que “são sobreponíveis” aos outros.

A Direção-Geral da Saúde recomenda a vacinação contra a gripe a todos os maiores de 60 anos e as crianças com menos de dois anos. Há ainda um conjunto alargado de pessoas que estão indicadas para vacinação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?