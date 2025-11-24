PJ detém pai e filho em Baião por posse de armas proibidas e notas falsas

24 nov, 2025 - 10:22 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve, na zona de Baião, dois homens, de 18 e 49 anos, fortemente indiciados pela prática dos crimes de detenção de arma proibida, ameaça agravada e aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O suspeito mais jovem terá ameaçado colegas de escola com uma arma de fogo, facto que motivou a investigação.
No cumprimento de mandados de busca emitidos pelas autoridades judiciárias competentes, foram apreendidas cinco armas, diversas munições de calibres distintos, material explosivo e centenas de notas falsas de diferentes valores faciais.
Os detidos, pai e filho, ambos sem antecedentes criminais, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais.