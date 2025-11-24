PJ investiga morte do homem encontrado no concelho de Oeiras com sinais de violência

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias que levaram à morte de um homem encontrado, no domingo, na Estrada das Várzeas, em Queijas, concelho de Oeiras, com "sinais de morte violenta", informou fonte daquela polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A fonte da PJ adiantou à Lusa que o "homem que foi encontrado morto na Estrada das Várzeas, junto a uma estação de serviço de Queijas", escusando-se a dar mais detalhes.

Por seu turno, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) avançou à Lusa que o alerta foi dado através de uma comunicação para a esquadra de Queijas, cerca das 13:00 de domingo.

"Foi encontrado um corpo de homem com mais de 50 anos, com sinais de morte violenta, num canavial na Estrada das Várzeas, em Queijas", disse a fonte, confirmando que a PSP acionou de imediato a PJ.