Crime

PJ investiga morte do homem encontrado no concelho de Oeiras com sinais de violência

24 nov, 2025 - 12:31 • Lusa

Fonte da PJ adiantou à Lusa que o "homem que foi encontrado morto na Estrada das Várzeas, junto a uma estação de serviço de Queijas", escusando-se a dar mais detalhes.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias que levaram à morte de um homem encontrado, no domingo, na Estrada das Várzeas, em Queijas, concelho de Oeiras, com "sinais de morte violenta", informou fonte daquela polícia.

Por seu turno, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) avançou à Lusa que o alerta foi dado através de uma comunicação para a esquadra de Queijas, cerca das 13:00 de domingo.

"Foi encontrado um corpo de homem com mais de 50 anos, com sinais de morte violenta, num canavial na Estrada das Várzeas, em Queijas", disse a fonte, confirmando que a PSP acionou de imediato a PJ.

