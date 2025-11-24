Ouvir
Porto: Camiões deixam de pagar portagem à hora de ponta na CREP em março

24 nov, 2025 - 17:47 • Lusa

Medida para alivar o trânsito da VCI foi anunciado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação.

A+ / A-

Os veículos pesados de mercadorias deixarão de pagar portagem na Circular Regional Exterior do Porto (CREP, autoestrada A41), à hora de ponta, a partir de março, para começar a libertar o trânsito da VCI no Porto, foi esta segunda-feira anunciado.

"A partir do próximo dia 1 de março, os transportes pesados deixarão de pagar portagem na CREP em dois períodos horários: no período horário entre as 07h00 e as 10h00 e entre as 16h00 e as 19h00", anunciou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, após uma reunião com os autarcas da Área Metropolitana do Porto, na sede da instituição.

Na mesma ocasião, o presidente da AMP e da Câmara do Porto, Pedro Duarte, anunciou que esta medida "vai ter que ser complementada com medidas, também, ao nível da própria VCI [Via de Cintura Interna], comprometendo-se a propô-las ao Governo "até ao final deste ano", para ter uma decisão tomada também a 1 de março.

[em atualização]

