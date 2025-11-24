Presidente da Eslováquia em visita de Estado a Portugal entre quarta e quinta

O Presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, vai realizar uma visita de Estado a Portugal entre quarta e quinta-feira, a convite do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta informação consta de uma nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"A convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República Eslovaca, Peter Pellegrini, realizará uma visita de Estado a Portugal nos dias 26 e 27 de novembro", lê-se na nota.

Esta visita acontece "após a deslocação do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à Eslováquia em dezembro de 2024, onde reuniu com o Presidente Pellegrini e visitou a Força Nacional Destacada que contribui para a segurança da Eslováquia e do flanco leste da Europa", refere-se na nota.

Segundo a Presidência da República, a visita de Estado Peter Pellegrini "testemunha a importante parceria entre Portugal e a Eslováquia: a nível bilateral, na União Europeia e na Aliança Atlântica".