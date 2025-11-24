Ouvir
Prisão preventiva para dois jovens detidos por tentativa de homicídio no Cacém

24 nov, 2025 - 13:59 • Olímpia Mairos

Crime ocorreu em junho num contexto de conflito entre dois grupos de jovens da mesma zona, caracterizando-se como mais um caso de violência grave associada à criminalidade juvenil de cariz grupal. Investigação da PJ revelou intenção clara de matar.

Dois jovens, ambos de 19 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária e ficaram em prisão preventiva por estarem fortemente indiciados da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada. O crime ocorreu no passado dia 12 de junho, no Cacém, concelho de Sintra, tendo como vítima um adolescente de 16 anos.

Segundo polícia de investigação criminal, os suspeitos foram localizados e detidos no dia 20 de novembro.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ adianta que a investigação apurou que as agressões, perpetradas com “instrumentos corto-perfurantes”, visaram atingir órgãos vitais, evidenciando a intenção de matar.

“As agressões infligias à vítima revelaram-se graves, com o objetivo de provocar a sua morte, dado que atingiram órgãos vitais”, lê-se na nota.

A vítima sofreu ferimentos graves e esteve internada durante três semanas, não se encontrando ainda totalmente recuperada.

O episódio insere-se “num contexto de conflito latente entre dois grupos de jovens, ambos oriundos da zona do Cacém, constituindo mais um episódio de violência grave em contexto de criminalidade juvenil de cariz grupal”, acrescenta a PJ.

No local do crime foram apreendidos os instrumentos utilizados, considerados fundamentais para a prova pericial que liga os suspeitos à ação criminosa.

Após o primeiro interrogatório judicial na comarca de Lisboa Oeste – Sintra, o tribunal determinou a prisão preventiva para ambos os arguidos.

