Sapadores suspendem greve após reunião com Câmara de Lisboa

Os bombeiros do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) decidiram esta segunda-feira suspender a greve que tinham iniciado há uma semana, após uma reunião "muito positiva" com o vereador da Proteção Civil, anunciou o sindicato.

A decisão foi transmitida aos jornalistas pelo presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP), Sérgio Carvalho, após uma reunião, de mais de duas horas, com Rodrigo Mello Gonçalves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Houve uma grande abertura da parte do vereador", que vai "agilizar os processos rapidamente relativamente a fardamentos" e "vai também estudar todos os protocolos que o regimento tem neste momento e com outras entidades para verificar efetivamente o que é que está a acontecer sob os vários protocolos e as contrapartidas", referiu.

Face a estas garantias do executivo da Câmara de Lisboa, liderado por Carlos Moedas, o presidente do sindicato explicou estarem reunidas as condições para os trabalhadores do RSBL suspenderem a greve que tinham iniciado no dia 17 de novembro e que se previa durar, pelo menos, um mês.

A paralisação incide sobre serviços de prevenção e vistorias, limpezas de pavimento, entre outros que não coloquem em causa o socorro.

Entre os motivos que levam os sapadores à greve estão a falta de equipamentos de proteção individual, "escassez de efetivos e viaturas sem guarnição e algumas viaturas sem equipamento específico há vários anos", além de instalações com "condições de habitabilidade inadequadas".

Sérgio Carvalho ressalvou que a suspensão da greve será formalizada após comunicação às entidades competentes, assegurando que o socorro à população "nunca esteve em causa".

O presidente do SNBP adiantou ainda que o conselho geral vai reunir na terça-feira para decidir sobre uma eventual participação na greve geral de 11 de dezembro.