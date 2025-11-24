Semana começa com chuva e as noites vão continuar frias

A semana arranca com chuva generalizada em todo o território continental, mas o tempo deverá melhorar a meio da semana, com mais sol e períodos de maior estabilidade atmosférica. Contudo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o regresso da precipitação está previsto para o final da semana.

De acordo com o IPMA, a amplitude térmica será significativa, com diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas entre 8 °C e 10 °C, mesmo junto à faixa litoral. O arrefecimento noturno será acentuado, acompanhado por vento de norte moderado, por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas até meio da semana, o que poderá aumentar o desconforto térmico.

As temperaturas mínimas poderão descer abaixo de 0 °C nas terras mais altas do interior Norte e Centro, enquanto no litoral deverão situar-se entre 6 °C e 10 °C. As máximas deverão variar entre 8 °C e 12 °C no interior Norte e Centro e entre 14 °C e 17 °C nas restantes regiões.