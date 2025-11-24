Ouvir
Semana começa com chuva e as noites vão continuar frias

24 nov, 2025 - 07:09 • Olímpia Mairos

A semana arranca com chuva generalizada em todo o território continental, mas o tempo deverá melhorar a meio da semana, com mais sol e períodos de maior estabilidade atmosférica. Contudo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o regresso da precipitação está previsto para o final da semana.

De acordo com o IPMA, a amplitude térmica será significativa, com diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas entre 8 °C e 10 °C, mesmo junto à faixa litoral. O arrefecimento noturno será acentuado, acompanhado por vento de norte moderado, por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas até meio da semana, o que poderá aumentar o desconforto térmico.

As temperaturas mínimas poderão descer abaixo de 0 °C nas terras mais altas do interior Norte e Centro, enquanto no litoral deverão situar-se entre 6 °C e 10 °C. As máximas deverão variar entre 8 °C e 12 °C no interior Norte e Centro e entre 14 °C e 17 °C nas restantes regiões.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com diminuição de nebulosidade no Norte a partir do final da tarde. Haverá períodos de chuva, mais intensa no litoral a norte do Cabo Mondego até ao início da tarde, passando a aguaceiros nas regiões Norte e Centro a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 70 km/h. Está ainda prevista neblina ou nevoeiro temporário em alguns locais.

As temperaturas mínimas deverão subir nas regiões Centro e Sul, enquanto se espera uma ligeira subida das máximas a norte do rio Mondego.

