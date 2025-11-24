Tribunal absolve Bastonário dos Enfermeiros e Ana Rita Cavaco

24 nov, 2025 - 15:12 • Lusa
O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu esta segunda-feira o atual, a ex-bastonária dos Enfermeiros e outras 11 pessoas ligadas à Ordem pelo alegado desvio, em 2016, de 63 mil euros da associação profissional.
Luís Filipe Barreira, Ana Rita Cavaco e os restantes arguidos estavam acusados pelo Ministério Público dos crimes de peculato e falsificação.
Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes justificou a absolvição com o facto de se ter instalado uma "dúvida séria e razoável" de que os arguidos tenham praticado os crimes.