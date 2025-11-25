Apoio a vítimas femininas da APAV cresce mais de 11% em três anos

[notícia atualizada às 8h00 com declarações de dirigente da APAV à Renascença] O número de mulheres vítimas de crime apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) aumentou mais de 11% entre 2022 e 2024, segundo o relatório “Vítimas no Feminino – Estatísticas APAV 2022-2024”, divulgado no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Nos últimos três anos, a APAV prestou apoio a 36.489 mulheres vítimas de crime, distribuídas por 11.410 em 2022, 12.398 em 2023 e 12.681 em 2024, confirmando um crescimento constante de 11,1% no período. Durante o mesmo triénio, chegaram à associação 70.179 denúncias de crimes e formas de violência praticadas contra mulheres — um aumento de 10,1% face ao período anterior. Cada vítima foi alvo, em média, de dois crimes em simultâneo.

A violência doméstica continua a ser o tipo de crime mais frequente, representando 81,2% dos casos (56.966). Seguem-se os crimes de ameaça ou coação (2,5%), ofensas à integridade física (2,2%), abuso sexual de crianças (2,1%), injúria ou difamação (2%) e burla (0,9%). No perfil das vítimas, 61,3% são mulheres adultas (18-64 anos), 15% são menores de idade e 10,3% têm mais de 65 anos. A maioria (74,3%) possui nacionalidade portuguesa, embora se verifique um crescimento expressivo de 29,7% entre as mulheres estrangeiras, num total de 5.937 vítimas, sobretudo oriundas das Américas, África, Europa não portuguesa e Ásia. A maior concentração de casos registou-se nos distritos de Lisboa (22,1%), Faro (17,4%), Porto (13,2%) e Braga (9,8%), refletindo diferentes dinâmicas sociais e populacionais no país.

Entre 2022 e 2024, foram também identificadas 37.122 pessoas agressoras, o que representa um aumento de 15,9%. A maioria (70%) são homens, enquanto 8,7% são mulheres. Quase metade das agressões (47,8%) ocorreram no contexto de relações de intimidade, e 8,3% envolveram pais ou mães das vítimas. Outros 17,6% dizem respeito a relações familiares ou de proximidade. Quanto à duração da vitimação, 28,2% das mulheres procuraram apoio após dois a seis anos de violência continuada, e 1,6% apenas depois de mais de 40 anos de agressões. No que toca à denúncia formal, 53,3% das vítimas apresentaram queixa, enquanto 34,9% não o fizeram. A APAV oferece apoio jurídico, psicológico e social gratuito e confidencial através da Linha de Apoio à Vítima (116 006), disponível nos dias úteis entre as 8h e as 23h, e da sua rede nacional de gabinetes e estruturas locais.