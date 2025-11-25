Ouvir
Bombeiros suspeitos de abusos ficam proibidos de contactar vítima e de entrar no quartel

25 nov, 2025 - 18:17 • Fábio Monteiro , Anabela Góis

Os onze bombeiros do Fundão, suspeitos de violação e coação sexual, vão aguardar o desenrolar do processo em liberdade, sujeitos a medidas de coação restritivas.

A+ / A-

Os 11 bombeiros voluntários detidos esta terça-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de crimes sexuais no Fundão vão aguardar julgamento em liberdade, mas sujeitos a medidas de coação apertadas impostas pelo tribunal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com nota do Ministério Público, três arguidos ficam obrigados a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência, proibidos de contactar com a vítima ou restantes arguidos, de se aproximar da residência e local de trabalho da vítima, e de entrar no quartel, exceto em casos de emergência grave e devidamente fundamentada.

A cinco outros arguidos foram aplicadas medidas semelhantes, excluindo-se a obrigação de apresentações periódicas. Também neste grupo, a entrada no quartel só é permitida em caso de grave perigo para a população, nomeadamente incêndios, e se a sua presença for absolutamente imprescindível.

Investigação

A vítima é um bombeiro de 19 anos, que terá sido s(...)

Os três restantes arguidos ficam igualmente proibidos de contactar com a vítima, de se aproximar da sua casa e local de trabalho a menos de 500 metros e de contactar com os restantes envolvidos.

Nenhum dos arguidos quis prestar declarações no interrogatório judicial.

Os crimes terão ocorrido em contexto de praxe, durante os primeiros serviços de um jovem bombeiro de 19 anos na corporação. A queixa foi apresentada pelo próprio, com o apoio do comando, que colaborou com a Polícia Judiciária.

O processo está a cargo do Ministério Público de Castelo Branco.

