Congelamento das propinas garantido pelo PS é "um erro crasso e grosseiro", diz Marçal Grilo

Eduardo Marçal Grilo considera, em entrevista à Renascença, que é "um erro crasso, um erro grosseiro" travar o descongelamento das propinas, defendido pelo Governo.

É com estes adjetivos que o antigo ministro da Educação no executivo de António Guterres qualifica a decisão do PS e do Chega e sublinha que, "ao não cobrar uma propina ao estudante, o Estado está a fazer uma injustiça, que é pagar o estudo a quem não precisa".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Marçal Grilo acrescenta: "se a vida é cara, a ação social escolar tem que ser suficiente para que os estudantes possam pagar o alojamento, possam pagar os transportes, possam pagar os livros, possam pagar o computador, possam pagar para que ele possa estudar". E o ex-ministro conclui: "não é através da redução da propina que se dá este apoio".

Como olha para o chumbo do descongelamento das propinas no Ensino Superior, assegurado pelo PS, no Parlamento, com o apoio do Chega?

É um erro crasso, é um erro grosseiro, e que traduz uma certa forma de olhar para o ensino superior, para a ação social escolar, para o apoio aos mais desfavorecidos e de apoio àqueles que têm maiores possibilidades. O que significa é que, por trás desta decisão de não permitir o aumento do valor das propinas - não sei se são 13, são 10, são 50 (euros), não faço ideia nenhuma qual é o valor...

Sim, é um valor é meramente simbólico...

Perfeitamente simbólico. Este simbolismo deve ser interpretado como traduzindo uma ideia de fundo sobre o ensino superior: O Estado tem a obrigação de apoiar todos, para que ninguém fique de fora do ensino superior. No entanto, aqueles que podem dar um contributo financeiro devem dá-lo. Ao não cobrar uma propina ao estudante, o Estado está a fazer uma injustiça: Está pagar o estudo a quem não precisa.

O que me está a dizer, basicamente, é que quem não tem condições deve ter apoio da ação social escolar...

Não é deve ter, é tem que ter...