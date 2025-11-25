Ouvir
Operação “SAFRA JUSTA”

Desmantelada rede que explorava imigrantes. Onze agentes de forças de segurança entre os detidos

25 nov, 2025 - 09:36 • Olímpia Mairos , com Liliana Monteiro

Segundo a PJ, os trabalhadores eram alojados em condições precárias, obrigados a pagar alojamento e alimentação e mantidos sob ameaças e coação, havendo mesmo registo de agressões físicas.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) e sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), desencadeou esta terça-feira uma megaoperação policial que culminou no cumprimento de cerca de 50 mandados de busca e 17 mandados de detenção nas zonas de Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.

Entre os 17 detidos estão 10 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), suspeitos de facilitarem a atuação do grupo criminoso.

O agente da PSP detido pertence ao Comando Distrital de Beja. De acordo com informação prestada à Renascença pela Direção Nacional da PSP, encontra-se de baixa prolongada há 14 meses, não estando, por isso, a exercer funções.

O grupo controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal, explorando-os através de empresas de trabalho temporário criadas especificamente para o efeito.

“Em causa está uma organização criminosa que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria em situação irregular em Portugal”, indica a PJ, em comunicado.

Segundo a PJ, os trabalhadores eram alojados em condições precárias, obrigados a pagar alojamento e alimentação e mantidos sob ameaças e coação, havendo mesmo registo de agressões físicas.

A investigação, que decorreu ao longo de vários meses, permitiu à PJ recolher provas e indícios sólidos sobre o funcionamento da rede, descrita como violenta e de estilo mafioso.

A operação contou com o apoio operacional da GNR.

Os detidos serão presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

[notícia atualizada às 9h50 de 25 de novembro de 2025 para acrescentar comunicado da PJ]

